Роспотребнадзор по РМ в этом году не фиксировал в детских садах случаев пищевых отравлений

Репортер

По данным регионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в Мордовии за  9 месяцев этого года проведено 75 профилактических осмотров дошкольных образовательных учреждений с применением лабораторных и инструментальных методов исследования.

Проводились лабораторно-инструментальные исследования параметров микроклимата, уровней освещенности в помещениях групп, проб питьевой воды, проб почвы на территории игровых площадок, готовых блюд и пищевого сырья по микробиологическим, паразитологическим и санитарно- химическим показателям. Также проведена гигиеническая оценка примерного двухнедельного меню и выполнение суточных норм питания. 

По итогам осуществления профилактических мероприятий выданы предписания об устранении нарушений санитарного  законодательства. Случаев групповой заболеваемости, пищевых отравлений за 9 месяцев 2023 года не зарегистрировано.

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