Роспотребнадзор по РМ в этом году не фиксировал в детских садах случаев пищевых отравлений

«Валда васта»
Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке
По данным регионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в Мордовии за 9 месяцев этого года проведено 75 профилактических осмотров дошкольных образовательных учреждений с применением лабораторных и инструментальных методов исследования.
Проводились лабораторно-инструментальные исследования параметров микроклимата, уровней освещенности в помещениях групп, проб питьевой воды, проб почвы на территории игровых площадок, готовых блюд и пищевого сырья по микробиологическим, паразитологическим и санитарно- химическим показателям. Также проведена гигиеническая оценка примерного двухнедельного меню и выполнение суточных норм питания.
По итогам осуществления профилактических мероприятий выданы предписания об устранении нарушений санитарного законодательства. Случаев групповой заболеваемости, пищевых отравлений за 9 месяцев 2023 года не зарегистрировано.
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Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке
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