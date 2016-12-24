В Рузаевке женщина лишилась почти 700 тысяч рублей в стремлении заработать на лайках в интернет-магазине

Репортер

По информации МВД по РМ, в Рузаевском районе возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств у 37-летней местной жительницы. Она стала жертвой  вариации мошенничества с заработком на положительных отзывах о товарах в интернет-магазине.

Женщина рассказала, что в сентябре ей по мессенджеру поступило сообщение от неизвестного пользователя «Наталья Финансовый менеджер». Незнакомка  обратилась к жительнице Рузаевки с предложением дополнительного  заработка  на маркетплейсе - ставить «лайки» товарам и писать положительные отзывы. Дескать, это способствует увеличению продаж.

Первое время новоявленная работница исправно выполняла все обязанности, а затем ее добавили в закрытую группу. В рамках полученного задания ей уже требовалось выкупить определенный товар на сумму более 6 тысяч рублей, что и сделала потерпевшая.

После перечисления средств ей сообщили, что она допустила ошибку, и ее счет оказался заморожен. Для разблокировки, конечно же, требовалось еще внести деньги. В результате женщина перечислила несколькими платежами свои сбережения на 680 тысяч рублей.

Как всегда, озарение наступило уже после перевода крупной суммы денег. Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, прекратила «работу» и обратилась в полицию.

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