В Мордовии известный лингвист, ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Васильевич Цыганкин встретил 98-й год рождения

В Саранске представители отделения партии «Единая Россия» навестили и поздравили Дмитрия Васильевича Цыганкина, которому 22 октября исполнилось 98 лет.

Повестку на фронт Дмитрий Цыганкин получил в начале 1943 года. Он участвовал в боях за освобождение Борисова и Витебска. О победе над фашистами узнал, находясь под Кенингсбергом. Но на этом его боевой путь не закончился. С января 1946 года по апрель 1948-го Дмитрий Васильевич служил в воинской части Белорусского военного округа, которая дислоцировалась в городе Поставы, а затем до июня 1950 года — в немецком городе Галле.

Фронтовик награжден медалями «За отвагу», «За Победу над Германией» и «За взятие Кенингсберга».

В 1950 году Дмитрий Васильевич вернулся в родную Мордовию и поступил на историко-филологический факультет педагогического института им. Полежаева.

С 1957 года ветеран работал в МГУ им. Н.П. Огарева, был заведующим кафедрой мордовских языков, деканом филологического факультета. Он автор более 300 научных и учебно-методических работ, в том числе 5 монографий и 8 учебников и учебных пособий для вузов и школ, словарей.