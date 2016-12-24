Юные жители Мордовии вошли в число первых участников конкурса новогодних открыток Музея Победы

Жители Мордовии вошли в число первых участников Международного конкурса рисунков «Нарисуй «Елку Победы», организованного Музеем Победы совместно с Фондом Оксаны Федоровой. Так, например, среди работ – открытки 6-летней Анны Сучковой, 13-летней Елизаветы Агафоновой и 15-летней Дарье Елистратовой из нашей республики.



«Всего на конкурс из разных уголков нашей страны отправили уже более 1 тысячи открыток. Первые участники подготовили рисунки, посвященные встрече Нового года в годы Великой Отечественной войны. Работы погружают в историю тех лет, рассказывают, как наши соотечественники готовились к празднику, писали письма, украшали елку и верили в Победу», – рассказали в Музее Победы.



Рисунки, выполненные в любой художественной технике, можно загрузить на сайт Музея Победы до 19 ноября (включительно). В работах надо отобразить, как украшали елку их сверстники, как делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год. Изображения должны соответствовать тематике конкурса, изображать героев Великой Отечественной войны или современных военнослужащих и передавать атмосферу подготовки к празднику. На открытках обязательно должна быть «Елка Победы».



В творческом состязании могут принять участие художники от 6 лет. Работы будут оцениваться в пяти возрастных номинациях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет и старше 18 лет (взрослые). Имена победителей объявят 16 декабря. Их рисунки войдут в серию лимитированных открыток.



Все конкурсные работы можно будет увидеть на виртуальной выставке Музея Победы. Интернет-пользователи смогут выбрать любую понравившуюся открытку и проголосовать за нее с 6 по 14 декабря (включительно), а также отправить ее по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Новым годом.



Авторы лучших рисунков по мнению экспертного жюри и зрительского голосования получат дипломы и подарки от Музея Победы и партнеров конкурса. Торжественная церемония, на которой победителей поздравит Главный Дед Мороз столицы из Московской усадьбы Деда Мороза, состоится 22 декабря в Музее Победы.