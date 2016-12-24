В Мордовии суд отправил в колонию 72-летнего пенсионера за покушение на убийство 74-летней женщины

Как сообщает Следственный комитет по РМ, в Мордовии суд вынес приговор 72-летнему пенсионеру за покушение на убийство женщины такого же преклонного возраста.

В ходе следствия было установлено, что вечером 19 марта 2023 года пожилой мужчина из Ельниковского района приехал в гости к 74-летней местной жительнице, с которой познакомился несколькими днями ранее. С собой он привез спиртное, которое стал распивать в гостях.

Но праздника жизни не получилось - между визитером и хозяйкой вспыхнула ссора. Впавший в агрессию мужчина ударил женщину, она упала и потеряла сознание. А когда пришла в себя, он продолжил наносить ей удары и пытался задушить.

В какой-то момент потерпевшей удалось вырваться от него и убежать к соседям, откуда она позвонила в правоохранительные органы и скорую помощь. Престарелого злоумышленника задержали.

Приговором суда пожилому мужчине назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.