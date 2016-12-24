В Саранске дети ветеранов и погибших участников СВО совершат виртуальную экскурсию в города воинской славы

Региональный филиал фонда «Защитники Отечества» в Мордовии совместно с Музеем военного и трудового подвига организует виртуальную экскурсию в города воинской славы для детей ветеранов и погибших участников СВО.



Фильм-экскурсия «Великая Победа» был создан в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В формате виртуальной реальности дети посетят памятные места четырех городов-героев – Севастополь, Керчь, Волгоград и Новороссийск. Ребята увидят, как города жили тогда и как живут сейчас. Фильм рассчитан для зрителей с 7 лет. Прокат на благотворительной основе предоставляет компания виртуальной энциклопедии «Altairika».



Экскурсия состоится 24 октября в 14.00 в Мемориальном музее военного и трудового подвига (г. Саранск, ул. Советская, д. 34А). Заявки на посещение принимает социальный координатор.