Состоялась встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и Статс-секретаря - заместителя Министра культуры России Надежды Преподобной

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20 октября в Мордовии с рабочей поездкой находится Статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная. В Доме Республики с ней встретился Глава Мордовии Артём Здунов.
Руководитель региона поблагодарил Надежду Преподобную за личное участие в решении актуальных для субъекта вопросов в сфере культуры.
Стороны обсудили участие республики в федеральной программе по капитальному ремонту объектов культуры. Кроме того, речь шла о строительстве новых домов культуры и ремонте зданий музеев Мордовии.
Надежда Преподобная подчеркнула: приоритетная задача – сохранить объекты культуры в хорошем состоянии.
На встрече затронули также темы оснащения Мордовии передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) и проведения в республике крупных событийных мероприятий всероссийского и межрегионального масштаба.
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