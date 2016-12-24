Состоялась встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и Статс-секретаря - заместителя Министра культуры России Надежды Преподобной

20 октября в Мордовии с рабочей поездкой находится Статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная. В Доме Республики с ней встретился Глава Мордовии Артём Здунов.

Руководитель региона поблагодарил Надежду Преподобную за личное участие в решении актуальных для субъекта вопросов в сфере культуры.

Стороны обсудили участие республики в федеральной программе по капитальному ремонту объектов культуры. Кроме того, речь шла о строительстве новых домов культуры и ремонте зданий музеев Мордовии.

Надежда Преподобная подчеркнула: приоритетная задача – сохранить объекты культуры в хорошем состоянии.

На встрече затронули также темы оснащения Мордовии передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) и проведения в республике крупных событийных мероприятий всероссийского и межрегионального масштаба.