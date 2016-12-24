Во Всероссийском конкурсе лучших практик управления многоквартирными домами от Мордовии пока лидируют участники из Ковылкино

В рамках Всероссийского конкурса лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор» идет народное голосование за лучших номинантов. Оно продлится вплоть до 30 ноября.

Мордовию на конкурсе представляют 44 участника. Наибольшее число голосов пока собрала заявка председателя ТСЖ дома № 74А по ул. Королева в городе Ковылкино Татьяны Лукьяновой, которая представлена в номинации «Лучший подъезд».

«Мы не пользуемся услугами управляющей компании. Всю организационную и хозяйственную деятельность осуществляет правление ТСЖ при активной поддержке всех собственников», - пишет Татьяна Лукьянова.

Дом был сдан в эксплуатацию в 2010 году и после усадки и активной эксплуатации новоселами требовал ремонта.

«Мы начали с того что отремонтировали замки люков на чердак. Это сделали мужчины нашего дома безвозмездно. Затем заправили все кабели на всех площадках в кабель-каналы, на входной части подъездов установили фото-реле к светильникам крыльца. В городе в час ночи отключается городское освещение и во дворе при выключенных фонарях «хоть глаз выколи», а тут очень кстати срабатывает наше фото-реле и включаются светильники», - следует из пояснительной записки.

Затем в ТСЖ подобрали строительную бригаду и разработали дизайн-проект ремонта подъездов с учетом пожеланий всех собственников. В ходе работ была заменена разбитая половая плитка, выкрашены стены, на которые затем нанесли рисунки.

«Теперь люди, проходя мимо наших клумб или заходя к нам в подъезд, восхищаются порядком и красотой, и говорят что наш дом лучший!» - заключает председатель ТСЖ.

Проголосовать за любую понравившуюся заявку может каждый, зайдя на сайт конкурса moydom.er.ru.

С 1 по 8 декабря жюри конкурса определит 5 победителей в каждой номинации из числа заявок, получивших наибольшее количество «народных» голосов. Также жюри выявит лучший регион по проведению конкурса в каждом федеральном округе.