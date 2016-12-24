В Саранске задержали пьяного водилу без прав, который в этом году нахватал более 130 штрафов за нарушения ПДД

«Валда васта»
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По информации МВД по РМ, 18 октября при патрулировании улицы Республиканской в Саранске инспектор отдельного батальона ППСП заметил проезжающий автомобиль «ХАВАЛ», после чего раздался сильный хлопок.
С целью выяснения обстоятельств произошедшего на место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, полицейский-кинолог со служебной собакой. В ходе проверки было установлено, что неизвестные, проезжая на иномарке, выбросили из окна зажженное пиротехническое изделие. Никто из прохожих не пострадал.
С целью задержания злоумышленников был объявлен план «Перехват». В результате автомобиль сотрудники ДПС остановили на проспекте 50-летия Октября.
За рулем транспортного средства находился лишенный права управления 32-летний житель Мордовии в состоянии алкогольного опьянения, который в текущем году 131 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Из них - 106 раз за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, 23 раза за превышение установленной скорости движения. Петарду же с целью развлечения из салона автомашины выбросил 37-летний пассажир.
В отношении «бомбометателя» сотрудниками полиции был составлен административный протокол за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти. Мужчину доставили в специальное помещение для содержания задержанных лиц УМВД России в Саранске.
В отношении водителя составлены три административных протокола, в том числе за по управление транспортным средством в состоянии опьянения, будучи лишенным прав. Автомобиль нарушителя был изъят и помещен на штрафстоянку.
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Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке
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