В прокуратуре Мордовии предостерегли о недопустимости ценового сговора и манипуляций с ценами на продовольственные товары

19 октября в Саранске прошло заседание Общественного совета по защите малого и среднего предпринимательства при прокуратуре РМ, на котором рассматривались вопросы ценообразования на продовольственную и социально значимую продукцию. В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти республики, руководители контролирующих органов, в том числе Мордовского УФАС, бизнес-сообщество.

Открывая заседание, прокурор республики Сергей Лапин отметил, что в условиях неблагоприятных внешнеполитических и экономических факторов важно не допустить значительного роста цен на жизненно важные продукты питания и другие социально значимые товары. - «Все понимают, что введенные санкции приводят к увеличению стоимости продукции, поставляемой из других государств. Этим пользуются недобросовестные предприниматели, искусственно завышая цены на товары, производимые и потребляемые в нашей стране».

Прокуратура республики регулярно осуществляет мониторинг розничных цен на отдельные виды товаров. Совместно со специалистами Мордовского УФАС проводятся проверки исполнения законодательства о защите конкуренции при формировании цен на продовольственные товары, в том числе направленные на установление фактов ценового сговора.

По информации надзорного ведомства, на заседании совета обсуждены имеющиеся проблемы и пути их решения в сфере ценообразования на продукты питания, лекарственные препараты и автомобильное топливо.

В завершение заседания прокурор республики объявил руководителям ГУП Республики Мордовия «Фармация», ООО «Фармация», ОАО «Птицефабрика «Атемарская», АО «Птицефабрика «Чамзинская», ООО «Газойл», ООО «Аграрная производственная фирма «Норов» предостережения о недопустимости нарушений законодательства в сфере ценообразования и законодательства о защите конкуренции, в том числе в части недопустимости ценового сговора и манипуляций с ценами.