Министр земельных и имущественных отношений Мордовии Андрей Мищенко договорился о сотрудничестве с белорусскими коллегами

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В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
17-19 октября в Беларуси работала представительная делегация Мордовии под руководством Главы республики Артёма Здунова. Значительное место в программе визита занимали вопросы, относящиеся к компетенции Министерства земельных и имущественных отношений.
Министр Андрей Мищенко встретился с Председателем Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь Дмитрием Матусевичем и побывал на предприятии «Белгеодезия».
Андрей Мищенко пояснил, что республика заинтересована в белорусском опыте управления госимуществом и цифровизации процессов:
- В Белоруссии создан и действует Единый реестр пустующих домов. Мордовии интересна нормативная правовая база, позволяющая вовлекать в налоговый оборот бесхозяйные жилые дома. Белорусский опыт может помочь нам в создании автоматизированной информационной системы для обеспечения единообразного подхода в учете имущества, находящегося в собственности республики. А наработки ГП «Белгеодезия» в использовании технологий искусственного интеллекта в картографическом производстве помогут в создании региональной информационной системы Мордовии.
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В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
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