В Саранске 23-летний житель Воронежской области ответит в суде за провальный «подкуп» инспектора миграционного контроля

Как сообщает прокуратура РМ, в столице Мордовии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Воронежской области за покушение на дачу взятки должностному лицу.

По данными следствия, 16 июня в Саранске этот товарищ в служебном кабинете пытался передать взятку сотруднику отдела миграционного контроля УВМ МВД по РМ. За 20 тысяч рублей он пытался урегулировать вопрос о непривлечении иностранных граждан, работающих под его руководством на строительстве частных объектов, к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Гастарбайтеры не встали на положенный учет по месту пребывания.

Сотрудник от получения денег отказался, а фигуранта дела задержали оперативники УФСБ России по Республике Мордовия.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский суд Саранска для рассмотрения по существу. Санкция статьи о покушении на дачу взятки должностному лицу предусматривает максимальное наказание до 8 лет лишения свободы.