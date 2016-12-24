Глава Мордовии: «От действий мошенников страдают рядовые граждане – люди отдают свои последние деньги»

В Доме Республики 24 августа под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось совещание по вопросам противодействия правонарушениям в сфере информационных технологий. В нем приняли участие руководители региональных ведомств, правоохранительного блока, представители крупных операторов связи и банковского сектора.

Было отмечено, что за семь месяцев текущего года зарегистрировано на 53 % преступлений с применением информационных технологий больше, чем в прошлом году. Жертвами мошенников стали почти 700 жителей нашей республики, причиненный ущерб составил более 300 млн рублей.

«Эту тему мы уже поднимали в начале года, когда фиксировалось большое число информационных атак, телефонных звонков. Меня волнует, что страдают от этого, прежде всего, рядовые граждане: среди обманутых – в основном социальные работники и незащищенные слои населения, много учителей, врачей, медсестер. Люди отдают практические последние деньги, - подчеркнул Артём Здунов. – К слову, мне вчера поступило два таких звонка. А люди берут трубки, верят тем, кто им звонит. Вся озвученная статистика значит только одно – проводимой работы явно недостаточно, киберпреступность остается реальной угрозой социальной стабильности и благополучия наших граждан».

Представители прокуратуры Мордовии озвучили неутешительные данные: каждый десятый вызов на мобильный телефон с неизвестного номера – это звонок от мошенников, 90% банковского мошенничества сейчас – телефонное, а 9 из 10 звонков происходят с подменой номера. В основном мошенники пытаются «обезопасить» граждан от неправомерных банковских операций, «помочь» попавшим в ДТП родственникам, «решить» другие вопросы. Масштабы IT-преступности прогрессируют, стремительно увеличивается количество жертв и причиненного ущерба.

Глава Мордовии отметил, что важно изучить опыт регионов по наиболее эффективным практикам в решении этой проблемы. Также в ближайшее время будет принят ряд важных решений на федеральном уровне, в частности о внедрении единой информационной системы сведений об абоненте. Среди полномочий региональных филиалов и федеральных компаний – обеспечение сохранности личных данных граждан. Все это позволит обеспечить определенный заслон от IT-преступлений.

Министр внутренних дел по Мордовии Юрий Поляков отметил, что такие преступления относятся к категории трудно раскрываемых. В ведомстве создан специальный отдел, который занимается исключительно киберпреступлениями. Но к этой работе должны быть привлечены все структуры.



Участники совещания единогласно сошлись во мнении, что на первом месте в борьбе с мошенниками находится информационно-разъяснительная работа, финансовое просвещение населения и профилактика через средства массовой информации, социальные сети. Эту функцию должно выполнять и смс-оповещение от операторов связи и банков. К работе по информированию населения о способах противодействия дистанционным мошенникам подключат тех, кто чаще всего контактирует с жителями региона, пенсионерами, в частности – это сотрудники Почты России, социальные и медицинские работники, даже духовенство. Для них должна быть разработана специальная методика информирования.



Прокурор республики Сергей Лапин подчеркнул, что на территории региона должны быть размещены предостерегающие баннеры – в объектах социального назначения, в торговых центрах, в местах массового скопления людей. Необходимое взаимодействие будет налажено и между сотрудниками прокуратуры и МВД республики на досудебной стадии уголовного судопроизводства – обмен информацией и фактурой. «Мы должны консолидированно дать отпор мошенникам, чтобы жители Мордовии не были обмануты», - сказал он.



Назрело и создание единой горячей линии, куда могут обратиться люди, столкнувшиеся с мошенническими действиями. Предположительно эти полномочия будут возложены на линию «122», которая хорошо зарекомендовала себя в период пандемии.

«Вся наша работа должна носить целевой характер – для каждой категории должен быть выработан свой канал и способ подачи информации. Только это позволит достучаться до каждого», - отметил руководитель республики.

Особое внимание было уделено обучению финансовой грамотности разных категорий населения. Эту задачу Глава Мордовии поставил перед региональным минфином, Нацбанком и кредитными организациями. Уже с началом учебного года в школах пройдут уроки финансовой грамотности для старшеклассников.

«Мы приняли такое решение на сегодняшнем образовательно форуме – дети могут стать мощным каналом доведения информации до своих старших родственников, - сказал Артём Здунов, добавив. – Активность телефонных мошенников увеличилась с началом специальной военной операции – действуют специально организованные группы, а это уже вопросы не просто информационной, но государственной безопасности в целом».