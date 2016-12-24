День знаний на отлично: российские города от Сочи до Новосибирска станут площадками марафона «Поделись своим Знанием»

1 сентября Российское общество «Знание» проведет просветительский марафон «Поделись своим Знанием», приуроченный ко Дню знаний. На открытых уроках государственные и общественные деятели, спортсмены и артисты поговорят с ребятами об основах российской государственности, культуре, экономике, инновациях, информационных технологиях и спорте. Мероприятия пройдут в средних школах, музеях, музыкальных и спортивных учреждениях, а также на других знаковых площадках страны. События будут доступны для просмотра на сайте Российского общества «Знание» и в сообществе «Знания» во ВКонтакте.

Программа марафона объединит самые актуальные темы и многих известных экспертов. Старт событию и одноименной акции, которая продлится с 1 по 30 сентября, даст генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, его интервью с ведущими марафона состоится в прямом эфире в московской студии «Знание» на площадке Арма. Он расскажет о том, как в этот день пройдет просветительский интенсив для миллионов зрителей по всей стране, а также о всероссийской акции «Поделись своим Знанием» и нововведениях, которые ждут участников в рамках нее.

«Традиционно в День знаний мы проводим просветительский марафон, где выступают известные российские ученые, государственные и общественные деятели, а также представители культуры и спорта, историки, изобретатели, успешные предприниматели. В этом году он пройдет в новом формате — марафон «Поделись своим Знанием» станет просветительской эстафетой, которая объединит разные регионы и знаковые площадки страны. Выдающиеся люди нашей страны проведут уроки по истории, физике, информатике, музыке, физкультуре и другим предметам. Для всех участников и онлайн-зрителей это большая возможность из первых уст получить интересные, а главное, достоверные сведения из разных сфер. Уверен, мероприятие станет бесценным подарком российским школьникам, студентам и всем гражданам к 1 сентября», — отметил Максим Древаль.

Среди лекторов мероприятия — помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, спортсмен, борец классического стиля, трехкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы, 13-кратный чемпион СССР, государственный и политический деятель Александр Карелин, альтист, дирижер, педагог, общественный деятель, лауреат Государственной премии СССР, четырех Государственных премий РФ и премии «Грэмми» Юрий Башмет и другие. Они проведут для молодых ребят и зрителей по всей стране уроки истории, физики, музыки, физкультуры, информатики и других школьных предметов на площадках российских городов от Сочи до Новосибирска.

Прямые включения из студии Общества «Знания» в Москве будут проходить весь день, ведущие будут представлять лекторов и темы уроков, передавать эстафету знаний. Трансляция марафона охватит все регионы РФ — от Владивостока до Калининграда.