Власти Мордовии помогут мужественному инвалиду Игорю Кошкину реализовать проект «Вторая жизнь»

Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства РМ Дмитрий Поздняков.

«Встретился с мужественным и сильным человеком, жителем столицы нашей республики Игорем Кошкиным, который, не смотря на сложившуюся жизненную ситуацию, живет полноценной жизнью и радуется ей каждый день.

Игорь рассказал, что планирует реализовать проект «Вторая жизнь», направленный на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Он является популярным блогером и поддерживает людей с инвалидностью по всей стране, своим личным примером мотивируя их не падать духом.

Безусловно, подобные благие дела нельзя оставлять без внимания, окажем Игорю в его начинаниях всю необходимую поддержку, ведь от его деятельности зависят судьбы людей».