Власти Мордовии помогут мужественному инвалиду Игорю Кошкину реализовать проект «Вторая жизнь»

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Артём Здунов побывал на выставке локальных брендов Мордовии, развернувшейся на фестивале «Мы вместе!»
Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства РМ Дмитрий Поздняков.
«Встретился с мужественным и сильным человеком, жителем столицы нашей республики Игорем Кошкиным, который, не смотря на сложившуюся жизненную ситуацию, живет полноценной жизнью и радуется ей каждый день.
Игорь рассказал, что планирует реализовать проект «Вторая жизнь», направленный на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Он является популярным блогером и поддерживает людей с инвалидностью по всей стране, своим личным примером мотивируя их не падать духом.
Безусловно, подобные благие дела нельзя оставлять без внимания, окажем Игорю в его начинаниях всю необходимую поддержку, ведь от его деятельности зависят судьбы людей».
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Артём Здунов побывал на выставке локальных брендов Мордовии, развернувшейся на фестивале «Мы вместе!»
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