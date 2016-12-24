Барышня с интернет-портала знакомств развела инженера из Саранска на 200 тысяч рублей

Инженер-конструктор из столицы Мордовии стал жертвой «театрального» мошенничества. 26-летний молодой человек вступил в переписку с девушкой, которую отыскал на сайте знакомств, и потратил на мнимый билет в театр свыше 200 тысяч рублей.

По информации МВД по РМ, после общения в сети с жителем Саранска незнакомка дала понять, что не против встречи с ним, и даже пригласила кавалера в театр. Девушка сообщила, что себе билет уже приобрела, поэтому скинула инженеру ссылку для покупки второго.

Парень перешел по ссылке и ввел реквизиты своей банковской карты - со счета были списаны 3 тысячи рублей, но билет так и не был оформлен. Тогда «театрал» написал в службу поддержки, где ему сообщили о сбое в системе платежей. При этом, для возврата средств на карте покупателя почему-то должно было быть в два раза больше средств, чем списалось.

Молодой человек в каком-то приступе глупости покупал свой «билет» до тех пор, пока сумма не выросла до 177 тысяч. Он оплатил и ее, но так и не получив заветного билета. При этом, и барышня перестала выходить с ним на связь.

Инженер отправился в полицию писать заявление о мошенничестве.