Барышня с интернет-портала знакомств развела инженера из Саранска на 200 тысяч рублей

Репортер

Инженер-конструктор из столицы Мордовии стал жертвой «театрального» мошенничества. 26-летний молодой человек вступил в переписку с девушкой, которую отыскал на сайте знакомств, и потратил на мнимый билет в театр свыше 200 тысяч рублей.

По информации МВД по РМ, после общения в сети с жителем Саранска незнакомка дала понять, что не против встречи с ним, и даже пригласила кавалера в театр. Девушка сообщила, что себе билет уже приобрела, поэтому скинула инженеру ссылку для покупки второго.

Парень перешел по ссылке и ввел реквизиты своей банковской карты - со счета были списаны 3 тысячи рублей, но билет так и не был оформлен. Тогда «театрал» написал в службу поддержки, где ему сообщили о сбое в системе платежей. При этом, для возврата средств на карте покупателя почему-то должно было быть в два раза больше средств, чем списалось.

Молодой человек в каком-то приступе глупости покупал свой «билет» до тех пор, пока сумма не выросла до 177 тысяч. Он оплатил и ее, но так и не получив заветного билета. При этом, и барышня перестала выходить с ним на связь.

Инженер отправился в полицию писать заявление о мошенничестве.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Знай наших!

Артём Здунов побывал на выставке локальных брендов Мордовии, развернувшейся на фестивале «Мы вместе!»

Прямой эфир

Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики

Развитие производства

Глава Мордовии посетил Саранский приборостроительный завод, который в два раза увеличил объемы выпуска продукции

1
Заказать рекламу
1
1
1