В Мордовии из-за укусов клещей в медицинские организации за сезон обратились 578 человек

Развитие производства
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По данным Роспотребнадзора по РМ, по состоянию на 23 августа с начала эпидемиологического мониторинга за инфекциями, передающимися клещами, в медицинские организации республики обратились 578 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 247 детей.
Методом ПЦР исследовано на клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз человека 1374 экземпляра клещей, в том числе 414 клещей, снятых с людей. Боррелии обнаружены в 19 экземплярах клещей, собранных в природных стациях и 42 клещах, снятых с людей.
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Глава Мордовии посетил Саранский приборостроительный завод, который в два раза увеличил объемы выпуска продукции
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