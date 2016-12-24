В Мордовии из-за укусов клещей в медицинские организации за сезон обратились 578 человек

Репортер

По данным Роспотребнадзора по РМ, по состоянию на 23 августа с начала эпидемиологического мониторинга за инфекциями, передающимися клещами, в медицинские организации республики обратились 578 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 247 детей.

Методом ПЦР исследовано на клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз человека 1374  экземпляра клещей, в том числе 414 клещей, снятых с людей. Боррелии обнаружены в 19 экземплярах клещей, собранных в природных стациях и 42 клещах, снятых с людей.

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