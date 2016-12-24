В Мордовии гостья из Владимирской области позволила аферистам украсть у себя почти 4 миллиона рублей

В Мордовии очередной жертвой безоглядной доверчивости к звонкам незнакомцев стала 25-летняя гостья из Владимирской области. Приехавшая к своим родственникам в Торбеевский район девушка, после общения с липовым сотрудником банка предоставила аферистам удаленный доступ к своему смартфону. В результате, мошенники повесили на нее кредиты на 3 миллиона 744 тысячи рублей.

Как сообщает МВД по РМ, 18 августа с заявлением о совершенном мошенничестве в полицию обратилась 25-летняя жительница г. Киржач Владимирской области, находившаяся в гостях у родственников в Торбеевском районе.

Как рассказала девушка, ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил о мошеннических действиях с ее банковскими счетами. Для блокировки доступа к своим активам ей требовалось скачать приложение по предоставленной ссылке. Понятно, что это приложение обеспечивало удаленное управления смартфоном.

Получив дистанционный доступ к мобильному телефону заявительницы, махинаторы в онлайн-банке оформили на нее несколько кредитов в различных финансовых учереждениях и похитили 3 миллиона 744 тысячи рублей.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия.

МВД по Республике Мордовия настоятельно рекомендует не устанавливать на свой смартфон никакие приложения по просьбе неизвестных, даже если эти программы находятся на официальных интернет-ресурсах. Если у вас уже установлена программа удаленного доступа, никогда не давайте через нее доступ к смартфону незнакомым людям.

Если вам звонит якобы сотрудник банка и сообщает о несанкционированном списании с вашего счета, либо о взломе вашего личного кабинета, либо о попытке оформления кредита – прервите разговор и лично обратитесь в финансовую организацию.