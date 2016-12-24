Следственный комитет по РМ займется расследованием дела об избиении и ножевом ранении 14-летнего школьника

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Как сообщалось ранее, 20 августа в дежурную часть отдела полиции в столице Мордовии поступило сообщение из больницы о госпитализации в медицинское учреждение с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами, переломом костей носа, резаной раной левой голени 14-летнего школьника.
В ходе выезда на место происшествия сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии установили, что ножевое ранение пострадавшему нанес его 13-летний знакомый, состоящий на учете в отделе по делам несовершеннолетних за совершение мелкого хулиганства. А тяжелые побои школьнику причинил 47-летний отец 13-летнего подростка - мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, разбой, умышленное причинение легкого и тяжкого вреда здоровью.
В ходе дознания полицейские выяснили, что между подростками, обучающимися в одной школе, на протяжении длительного времени сложились конфликтные отношения. Днем 13-летний юнец пришел во двор дома, где находился его оппонент с друзьями. При этом с собой у агрессивного гостя был нож. В ходе словесного конфликта он нанес 14-летнему потерпевшему ножевое ранение левой голени. В это время к ним подбежал еще и отец-уголовник, который решил помочь сыну в расправе - несколько он раз ударил школьника по лицу.
Получивший повреждения мальчик воспитывается в благополучной семье. На профилактическом учете в органах внутренних дел не состоит.
В целях выяснения всех обстоятельств произошедшего по ходатайству Следственного комитета по РМ материал был изъят из органов внутренних дел и передан в региональное управление СК.
По результатам проверки следователем в отношении 47-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство), подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. С целью определения тяжести причиненного подростку вреда здоровью назначена судебная медицинская экспертиза.
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Глава Мордовии посетил Саранский приборостроительный завод, который в два раза увеличил объемы выпуска продукции
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