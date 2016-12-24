48-летний житель Саранска намеревался осуществить массовую рассылку с ложными угрозами террористического характера

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия вынесено официальное предостережение 48-летнему жителю Саранска о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления - заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Установлено, что мужчина в августе 2023 года намеревался осуществить массовую рассылку с ложными угрозами террористического характера. По указанному факту гражданину вынесено официальное предостережение.

В случае совершения повторного правонарушения ему грозит наказание в виде штрафа до 1 млн рублей, ограничения свободы или принудительных работ сроком до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 8 лет.