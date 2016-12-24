В Мордовии прокуратура республики добилась возврата в муниципальную собственность почти 200 гектаров земли

В результате проверки Рузаевской межрайонной прокуратурой исполнения земельного законодательства было установлено, что в Хованщинском поселении сельская администрация без проведения публичных конкурентных процедур и в льготном порядке передала в собственность коммерческой организации земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 195 га по необоснованно заниженной цене.

В результате незаконной сделки были нарушены интересы других хозяйствующих субъектов на приобретение земельного участка на правовых основаниях, а также и муниципального образования - на получение наибольшей прибыли от продажи земли.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения в Хованщинском сельском поселении Рузаевского района.

Благодаря прокурорскому вмешательству земельный участок возвращен в поселению.