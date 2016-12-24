В Саранске пройдут чемпионат и первенство России по ВМХ-рейсу, Кубок России и всероссийские соревнования по ВМХ-фристайлу

Уникальный для России велотрек – «супер-кросс» олимпийского уровня, недавно построенный в Саранске, в ближайшие дни станет хозяином ключевых национальных стартов. С 24 по 26 августа в столице Мордовии пройдут чемпионат и первенство России по ВМХ-рейсу, а также Кубок страны и национальные состязания по ВМХ-фристайлу.

В соревнованиях примут участие большинство лидеров сборной страны: Александр Катышев, Евгений Клещенко, Наталья Суворова, Владислав Неяскин, Александр Казанцев, Ярослава Бондаренко.

Состязания будут проходить в Центре по велоспорту ВМХ на ул. Строительной, д.13а. Увидеть новый трек и поддержать любимых спортсменов могут все желающие. Вход свободный.

Программа:



Чемпионат и первенство России по ВМХ-рейсу



24 августа

14:00 — 15:25 Официальная тренировка

15:35 — 17:30 ВМХ-гонка на время

25 августа

12:20 — 12:50 Финалы (мальчики 6-12 лет, девочки 8 лет и младше - 12 лет, девушки и юноши 13-14 лет)

17:00 — 17:30 Церемония открытия

17:35 — 18:10 Финалы (девушки и юноши 15-16 лет, юниорки и юниоры 17-18 лет, женщины, мужчины)

18:20 Церемония награждения

26 августа

10:50 — 11:20 ВМХ-гонка на время-командная (мужчины)

11:30 — 12:30 Гонка на время (ВМХ-эстафета) (девушки и юноши 15-16 лет, юниорки и юниоры 17-18 лет, женщины и мужчины)

12:45 Церемония награждения



Кубок России и всероссийские соревнования по ВМХ-фристайлу

25 августа

10:30 — 20:00 Квалификация

17:00 — 17:30 Церемония открытия

26 августа

9:20 — 9:40 Финал (девушки 13-14 лет, 15-16 лет, юниорки 17-18 лет)

10:00 — 10:20 Финал (юноши 13-14 лет)

10:40 — 11:20 Финал (юноши 15-16 лет)

12:00 — 13:00 Финалы (юниоры 17-18 лет)

16:20 — 16:50 Финалы (женщины)

17:30 — 18:30 Финалы (мужчины)

18:30 — 19:00 Церемония награждения