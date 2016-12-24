В Саранске пройдут чемпионат и первенство России по ВМХ-рейсу, Кубок России и всероссийские соревнования по ВМХ-фристайлу

Знай наших!
Артём Здунов побывал на выставке локальных брендов Мордовии, развернувшейся на фестивале «Мы вместе!»
Уникальный для России велотрек – «супер-кросс» олимпийского уровня, недавно построенный в Саранске, в ближайшие дни станет хозяином ключевых национальных стартов. С 24 по 26 августа в столице Мордовии пройдут чемпионат и первенство России по ВМХ-рейсу, а также Кубок страны и национальные состязания по ВМХ-фристайлу.
В соревнованиях примут участие большинство лидеров сборной страны: Александр Катышев, Евгений Клещенко, Наталья Суворова, Владислав Неяскин, Александр Казанцев, Ярослава Бондаренко.
Состязания будут проходить в Центре по велоспорту ВМХ на ул. Строительной, д.13а. Увидеть новый трек и поддержать любимых спортсменов могут все желающие. Вход свободный.
Программа:
Чемпионат и первенство России по ВМХ-рейсу
24 августа
14:00 — 15:25 Официальная тренировка
15:35 — 17:30 ВМХ-гонка на время
25 августа
12:20 — 12:50 Финалы (мальчики 6-12 лет, девочки 8 лет и младше - 12 лет, девушки и юноши 13-14 лет)
17:00 — 17:30 Церемония открытия
17:35 — 18:10 Финалы (девушки и юноши 15-16 лет, юниорки и юниоры 17-18 лет, женщины, мужчины)
18:20 Церемония награждения
26 августа
10:50 — 11:20 ВМХ-гонка на время-командная (мужчины)
11:30 — 12:30 Гонка на время (ВМХ-эстафета) (девушки и юноши 15-16 лет, юниорки и юниоры 17-18 лет, женщины и мужчины)
12:45 Церемония награждения
Кубок России и всероссийские соревнования по ВМХ-фристайлу
25 августа
10:30 — 20:00 Квалификация
17:00 — 17:30 Церемония открытия
26 августа
9:20 — 9:40 Финал (девушки 13-14 лет, 15-16 лет, юниорки 17-18 лет)
10:00 — 10:20 Финал (юноши 13-14 лет)
10:40 — 11:20 Финал (юноши 15-16 лет)
12:00 — 13:00 Финалы (юниоры 17-18 лет)
16:20 — 16:50 Финалы (женщины)
17:30 — 18:30 Финалы (мужчины)
18:30 — 19:00 Церемония награждения
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов побывал на выставке локальных брендов Мордовии, развернувшейся на фестивале «Мы вместе!»
Глава Мордовии посетил Саранский приборостроительный завод, который в два раза увеличил объемы выпуска продукции
Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики
Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России