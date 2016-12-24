В МГУ им. Н. П. Огарева ученые из пяти стран обсудили фундаментальные математические проблемы

С 17 по 20 августа в Мордовском госуниверситете прошла XVI Международная научная конференция «Дифференциальные уравнения и их приложения в математическом моделировании». В этом году в ней приняли участие более 120 математиков из 19 городов России, Беларуси, Китая, Азербайджана и Узбекистана. Соорганизаторами конференции выступили Средне-Волжское математическое общество и Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН.

На торжественном открытии конференции с приветственным словом к участникам обратились первый проректор университета Петр Сенин, председатель программного комитета Владимир Тишкин, президент Средне-Волжского математического общества Лев Сухарев и представители научных школ.

«Очень приятно, что усилия, которые предпринимает наше общество в деле объединения математиков, не проходят бесследно. Конференция берет свое начало с 1994 года. К счастью, традиции, заложенные тогда основателем конференции, профессором Евгением Викторовичем Воскресенским, поддерживаются и ныне: это сочетание отдыха, красоты природы и интенсивной умственной работы. Большую роль в распространении научных результатов отечественных ученых играет и «Журнал Средне-Волжского математического общества», также основанный Евгением Викторовичем. Недавно он подтвердил свое высокое качество, войдя в международную базу цитирования Scopus. Несомненно, это тоже сыграет положительную роль в привлечении внимания к работам участников конференции», — прокомментировал Лев Сухарев.

Заседания трех секций конференции проходили на турбазе «Сура» в Кочкуровском районе Мордовии. По окончании работы программный комитет отметил высокий уровень представленных докладов и дал рекомендации для проведения дальнейших исследований. Сборник материалов конференции включил в себя 47 научных публикаций.

«Особенной ценностью наших конференций является то, что у участников, а в особенности у молодых ученых, есть возможность дискуссии с ведущими учеными как во время представления доклада, так и в неформальной обстановке за рамками заседания секций», — отметил зампредседателя программного комитета, декан факультета математики и информационных технологий Руслан Жалнин.