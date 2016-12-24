В Мордовии волонтеры «Единой России» раздадут более 10 тысяч ленточек с российским триколором

Более 1000 ленточек с российским триколором раздали жителям и гостям Саранска добровольцы волонтерского центра партии «Единая Россия» и молодогвардейцы. Традиционная акция проводится ежегодно в День Государственного флага России.

Также волонтеры предлагали жителям и гостям столицы поучаствовать в викторине, посвященной государственным символам нашей страны и ответить на несколько вопросов. Победителям, правильно ответившим на все вопросы, вручали полотно российского триколора.

Акция по раздаче лент и викторины также в течение всего дня пройдут во всех районах республики. Всего в Мордовии волонтеры «Единой России» раздадут более 10 тысяч ленточек с цветами российского флага.