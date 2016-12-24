В Мордовии подвели итоги Всероссийского форума финно-угорских народов и молодежного фестиваля «Мы вместе!»

21 августа в республиканском Пресс-центре состоялась пресс-конференция, посвященная итогам II Всероссийского форума финно-угорских народов и Всероссийского молодежного фестиваля «Мы вместе!».

Всероссийский форум финно-угорских народов столица Мордовии принимала 17-18 августа. В рамках деловой программы представители экспертного сообщества, ученые, педагоги обсудили нематериальные этнокультурные достояния и межрегиональное сотрудничество. Об итогах рассказал сенатор Российской Федерации от Республики Мордовия, Председатель Ассоциации финно-угорских народов России Пётр Тултаев:

«Все задачи, которые мы перед собой ставили, реализованы сполна. В форуме приняли участие 35 регионов России, плюс участвовали представители Казахстана. Состоялся очень интересный и содержательный разговор о проблемах наших народов в различных сферах – языковой, культурной, научной и т.д. Отдельной темой стали вопросы представленности финно-угорских языков в интернет-пространстве. Сегодня это важнейшая задача.

Важным направлением было рассмотрение вопросов молодежной политики. Например, есть предложение о проведении Всероссийского молодежного форума финно-горских народов. Хотел бы подчеркнуть, что идея проведения форума в Саранске принадлежит Главе Мордовии Артёму Алексеевичу Здунову. Он с самого начала показал серьезную заинтересованность в этом мероприятии и понимание важности обсуждаемых вопросов. Участники отметили гостеприимство мордовской стороны. И одним из неформальных итогов форума является желание абсолютного большинства провести следующий форум снова в Саранске. Они подчеркнули, что Мордовия по-прежнему является центром финно-угорского мира. Несмотря на все проблемы и сложности, мы смогли сохранить уникальную культуру нашего народа, сохранить языки и развивать их».

Вторым масштабным событием стал Всероссийский молодежный фестиваль национальных культур «Мы вместе!». Он приходил в Мордовии с 18 по 19 августа при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В мероприятии приняли участие молодые коллективы из 9 регионов Российской Федерации, в том числе из Донецкой Народной Республики. В день открытия фестиваль собрал около 15 тысяч участников и гостей. События развернулись не только в Саранске, но и в районах республики.



«Праздник и правда получился грандиозным. Хочу сказать спасибо всей нашей организационной структуре – это огромная команда людей, которые были задействованы на разных участках. Спасибо каждому! На одной площадке встретились большое количество талантливых людей, а в центре всего были два главных режиссеры – Владимир Шарапов и Оксана Вишнякова», - сказала министр культуры, национальной политики и архивного дела РМ Светлана Баулина.

Она отметила, что от Министерства культуры РФ уже поступило предложение в адрес Мордовии выступить на Международной выставке-форуме «Россия» с историческим театрализованным представлением, которое было показано на торжественном открытии фестиваля «Мы вместе!». Напомним, выставка стартует на территории ВДНХ в Москве 4 ноября и продлится до 12 апреля.

«Но мы приняли решение, что фестиваль должен продолжаться. И его должны увидеть как можно больше зрителей. Поэтому до 31 августа направим заявку в Президентский фонд культурных инициатив на проведение Всероссийского молодежного марафона творческих национальных коллективов «Мы вместе!». В планах – помимо исторического театрализованного представления показать еще и выступления тех коллективов, которые приезжали в Саранск. Этот проект станет отличной возможностью продемонстрировать свою национальную культуру и культуру народов на одной из главных площадок в городе Москве в рамках Всероссийской выставки «Россия». И я тоже хочу выразить слова благодарности Главе Мордовии Артёму Алексеевичу Здунову за поддержку нашей отрасли», - добавила Светлана Баулина.