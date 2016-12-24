Глава Мордовии – на Всероссийском молодёжном фестивале «Мы вместе!»: «Большое спасибо Президенту России за этот праздник»

Мордовия на несколько дней стала центром национальной самобытности финно-угорских народов и творчества молодежи со всей России. В регионе завершились мероприятия II Всероссийского форума финно-угорских народов, и 18 августа в столице республики стартовал Всероссийский молодежный фестиваль национальных культур «Мы вместе!».

В день открытия фестиваль собрал на шести площадках в Саранске около 15 тысяч участников и гостей из 51 субъекта России. События развернулись не только в столице республики, но и в районах. В рамках фестиваля проходят арт-марафон «Звезды народного искусства», форум творческих инициатив «#Время_возможностей», презентация локальных брендов Мордовии «Мордовия многонациональная», межрегиональная выставка народных художественных промыслов и ремесел «ТЕВ», показ национальных костюмов «Масторланга» и межрегиональный фестиваль-конкурс резчиков «Поющее дерево».

Торжественное открытие фестиваля «Мы вместе!» состоялось на главной площади Саранска, его посетил Глава Мордовии Артём Здунов.

Красной линией через всю театрализованную часть церемонии открытия молодежного фестиваля прошла тема истории российских народов, многонациональности нашей страны, единства и силы жителей России. В арт-параде «Россия – великая держава!» приняли участие творческие коллективы из 11 регионов.

«Смотрите, какая богатая история у России, какие у нас культурные традиции. Считаю, что вся красота народов страны собралась сегодня в Саранске. Вы большие молодцы, что нашли время и приехали в наш безопасный, чистый, уютный город. Кому очень понравится – оставайтесь здесь жить, работа найдется всем, - приветствовал гостей и участников молодежного фестиваля Артём Здунов. - Большое спасибо Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за этот праздник, который устроил Президентский Фонд культурных инициатив. Мы долго этого хотели, мы этого добились: посмотрите, как у нас красиво, и с какой любовью мы смотрим друг на друга! Постарайтесь запомнить этот момент, потому что в культуре, как и в спорте, надо постоянно обмениваться опытом. Нам очень приятно, что именно в Саранске мы проводим такой фестиваль – добро пожаловать в Мордовию!»

Руководитель республики вручил награды. За заслуги в области театрального искусства и плодотворную творческую деятельность почетное звание «Народный артист Республики Мордовия» присвоено нашему земляку, артисту Московского художественного академического театра имени А.П. Чехова Станиславу Дужникову, почетное звание «Заслуженный артист Республики Мордовия» - артистам группы «САДко» Владимиру Макарову и Александру Лихацкому.

Молодежь России выразила свое единство с военнослужащими, которые защищают нашу Родину, подключившись к общероссийской молодежной акции #МЫ ВМЕСТЕ_ВСТАНЕМ. «Чтобы мы могли так радоваться, кто-то сейчас защищает наши границы, уничтожает фашизм, который подбирается к России-матушке. Почтим память тех, кто погиб, поддержим тех, кто воюет сейчас. Во имя погибших, во благо живых!» - сказал Глава Мордовии.

Присутствующие на фестивале творческие коллективы вместе со зрителями и гостями праздника исполнили песню «Встанем», ставшую гимном СВО.