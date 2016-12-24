В Саранске инспекторы ДПС остановили на дороге водителя «BMW X3» с полсотней неоплаченных штрафов

По информации Госавтоинспекции республики, 15 августа на улице Коммунистическая в Саранске инспекторами ДПС был остановлен автомобиль «BMW X3». В ходе проверки по базе данных было установлено, что у водителя автомашины имеется 49 административных штрафов за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, неуплаченных в предусмотренный законом срок.

В отношении молодого человека было составлено 49 материалов за уклонение от исполнения административного наказания. Законом за это правонарушение предусматривается штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

При этом, наказание в виде ареста не освобождает от обязательств оплатить штрафы, а в качестве дополнительной меры воздействия может быть применено ограничение на выезд с территории Российской Федерации. Для дальнейшего принятия решения 21-летний житель Саранска был доставлен в суд.

Госавтоинспекция напоминает гражданам, что в соответствии с КоАП РФ штраф за нарушение ПДД должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Если по истечении этого срока штраф не оплачен, сотрудник Госавтоинспекции направляет материал в службу судебных приставов для принудительного взыскания. За неуплату штрафа в установленный срок водитель привлекается к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25. КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания). С начала года в Мордовии по данной статье было привлечено к ответственности более 2 тысяч водителей.