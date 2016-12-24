По результатам рейда «Дорожный пристав» трое алиментщиков в Мордовии могут остаться без автомашин

По информации УФССП по РМ, судебные приставы и сотрудники Госавтоинспекции провели очередной совместный рейд «Дорожный пристав». Его итогом стал арест семи автотранспортных средств.

Трое из семи арестованных автомобилей (Datsun, Lada Granta и ВАЗ-2107) принадлежат должниками по алиментам. Мужчины задолжали своим детям 400 тысяч рублей. В случае, если граждане в короткие сроки не рассчитаются с долгами, их транспортные средства будут изъяты и переданы на реализацию.

Пять остановленных должников рассчитались с долгами на дороге. Порядка 80 тысяч рублей они перевели в счет оплаты задолженностей по коммунальным платежам и штрафам ГИБДД.

Судебные приставы напоминают: своевременная оплата долга позволяет избежать дополнительных трат и мер принудительного взыскания. Проверить наличие задолженности можно с помощью официальных источников: сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления ФССП России по Республике Мордовия, сервиса Госуслуг или с помощью голосового бота ФССП России по бесплатному номеру 8 (800)-303-00-00.