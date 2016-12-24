Суд обязал администрацию Сабаевского сельского поселения оборудовать место для массового отдыха жителей у реки Сура

По информации из Октябрьского суда Саранска, с соответствующим иском в судебные инстанции обратился прокурор Кочкуровского района РМ в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц.

В обоснование иска указано, что прокуратурой района было проведена проверка исполнения законодательства в сфере охраны людей на водных объектах, в том числе несовершеннолетних. В ходе проверки установлено, что на территории песчаного берега реки Сура в Сабаевском сельском поселении вблизи детских лагерей, дачного массива и баз отдыха в летний период образовался стихийный пляж, ставший одним из мест массового отдыха и купания граждан, в том числе несовершеннолетних.

МЧС по РМ главе Кочкуровского района еще весной были направлены рекомендации о заблаговременной подготовке пляжей, принятии нормативных документов о сроках купального сезона, определении запрещенных и разрешенных мест для купания с закреплением за ними ответственных должностных лиц, выставлении знаков в запрещенных и опасных местах, организации постоянного контроля мест отдыха.

Однако фактически места купания и специализированные пляжи на территории района не были оборудованы. Прокурор Кочкуровского района вынес руководителю муниципального образования представление об устранении нарушений законодательства, но местные власти и после этого ничего не предприняли.

Согласно информации МЧС по РМ «стихиный» пляж на реке Сура в районе села Сабаево является одним из самых востребованных и посещаемых мест отдыха на территории республики. В летний период более 300 граждан, в том числе несовершеннолетние, посещают необорудованный пляж, на котором отсутствуют все необходимые условия для безопасного отдыха населения.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора и обязал администрацию Сабаевского сельского поселения определить место для пляжа на реке Сура в селе Сабаево и направить в Государственную инспекцию по маломерным судам МЧС РМ и Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека в РМ документы для согласования места купания и отдыха в течение 1 месяца с момента вступления решения в законную силу.