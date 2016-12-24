Спортсмены Мордовии успешно выступают на IX этапе Кубка России и всероссийских соревнований по BMX-рейсу

В Саранске на новом уникальном объекте - трассе ВМХ «Суперкросс» стартовал IX этап Кубка России и всероссийские соревнования по BMX-рейсу. 17 августа прошла гонка на время. Впереди еще два соревновательных дня.

Минспорт РМ приводит итоги первого дня соревнований:



Победители и призеры IX этапа Кубка России:



Женщины

1-ое место: Виктория Васькова (Санкт-Петербург) — 40,15;

2-ое место: Светлана Адмакина (Республика Мордовия) — 40,45;

3-е место: Александра Симашкина (Москва) — 40,71.



Мужчины

1-ое место: Александр Катышев (Республика Мордовия) — 34,06;

2-ое место: Владислав Неяскин (Республика Мордовия) — 34,23;

3-е место: Александр Казанцев (Удмуртская Республика) — 34,81.



Победители и призеры всероссийских соревнований по BMX-рейсу:



Девушки 13-14 лет

1-ое место: Варвара Кураленко (Республика Мордовия) — 44,40;

2-ое место: Анастасия Карпова (Республика Мордовия) — 44,64;

3-е место: Злата Молоткова (Республика Мордовия) — 46,28.



Юноши 13-14 лет

3-е место: Николай Есин (Республика Мордовия) — 39,71.



Девушки 15-16 лет

3-е место: Дарья Бусарова (Республика Мордовия) — 43,66.



Юноши 15-16 лет

3-е место: Никита Котельников (Республика Мордовия) — 38,10.



Юниорки 17-18 лет

3-е место: Анастасия Бодырева (Республика Мордовия) — 45,44.



Юниоры 17-18 лет

1-ое место: Ярослав Ехрюков (Республика Мордовия) — 35,69.