Спортсмены Мордовии успешно выступают на IX этапе Кубка России и всероссийских соревнований по BMX-рейсу

Развитие производства
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В Саранске на новом уникальном объекте - трассе ВМХ «Суперкросс» стартовал IX этап Кубка России и всероссийские соревнования по BMX-рейсу. 17 августа прошла гонка на время. Впереди еще два соревновательных дня.
Минспорт РМ приводит итоги первого дня соревнований:
Победители и призеры IX этапа Кубка России:
Женщины
1-ое место: Виктория Васькова (Санкт-Петербург) — 40,15;
2-ое место: Светлана Адмакина (Республика Мордовия) — 40,45;
3-е место: Александра Симашкина (Москва) — 40,71.
Мужчины
1-ое место: Александр Катышев (Республика Мордовия) — 34,06;
2-ое место: Владислав Неяскин (Республика Мордовия) — 34,23;
3-е место: Александр Казанцев (Удмуртская Республика) — 34,81.
Победители и призеры всероссийских соревнований по BMX-рейсу:
Девушки 13-14 лет
1-ое место: Варвара Кураленко (Республика Мордовия) — 44,40;
2-ое место: Анастасия Карпова (Республика Мордовия) — 44,64;
3-е место: Злата Молоткова (Республика Мордовия) — 46,28.
Юноши 13-14 лет
3-е место: Николай Есин (Республика Мордовия) — 39,71.
Девушки 15-16 лет
3-е место: Дарья Бусарова (Республика Мордовия) — 43,66.
Юноши 15-16 лет
3-е место: Никита Котельников (Республика Мордовия) — 38,10.
Юниорки 17-18 лет
3-е место: Анастасия Бодырева (Республика Мордовия) — 45,44.
Юниоры 17-18 лет
1-ое место: Ярослав Ехрюков (Республика Мордовия) — 35,69.
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