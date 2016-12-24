В Мордовии 14-летний «байкер» сбил на сельской дороге 5-летнего мальчика

Развитие производства
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По информации Госавтоинспекции республики, 17 августа в 17 часов 10 минут на ул. Нагорная в селе Сузгарье Рузаевского района 14-летний подросток на мотоцикле «Рейсер RC200GY-C2» ( не зарегистрирован в установленном порядке) сбил 5-летнего мальчика, катавшегося на беговеле.
В результате ДТП маленький пострадавший с различными травмами был госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу. Несовершеннолетний водитель мотоцикла трезв.
Госавтоинспекция напоминает гражданам о том, что согласно требованиям Правил дорожного движения, скутером или мопедом разрешается управлять лицам, достигшим возраста 16 лет и только при наличии водительского удостоверения категории «М», которое можно получить после окончания обучения в автошколах. Движение на мотоцикле разрешается гражданам с 18-летнего возраста, имеющим водительское удостоверение категории «А».
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