В Саранске наградили победителей молодежных проектов по сохранению финно-угорских языков и культуры

Репортер

17 августа в Саранске в рамках открытия Всероссийского форума финно-угорских народов состоялась церемония награждения победителей II Всероссийского конкурса молодежных проектов, направленных на сохранение, развитие и популяризацию финно-угорских языков, культуры и традиций. К участию в конкурсе приглашались молодежные некоммерческие организации. В этом году на конкурс было направлено 36 проектов в сфере языков и литературы, культуры, образования и науки, этнотуризма. 

Победителей молодежных проектов в сфере сохранения и развития языков наградил заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов.

Дипломом 3-й степени награждена
Таскаева Ксения Сергеевна (Республика Коми).
Дипломом 2-й степени награждена 
Кунавина Мария Анатольевна (Удмуртская Республика).
Дипломами 1-й степени награждены 
Любимов Николай Иванович (Республика Марий Эл) и Петровичева Елизавета Сергеевна (Республика Мордовия).

Победителей молодежных проектов в сфере культуры и этнотуризма наградил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Дипломом 3-й степени награждена 
Ремшу Дарья Антоновна (Республика Карелия).
Дипломами 2-й степени награждены 
Слушко Анастасия Олеговна (Вологодская область) и Карельская региональная общественная организация по поддержке природы и национальной культуры Карелии «Любимая Карелия».
Дипломом 1-й степени награждена 
общественная организация «Местная мордовская (эрзяно-мокшанская) национально-культурная автономия города Пензы».

Победителей молодежных проектов в сфере интернет-проектов и новых медиа наградил Глава Республики Мордовия Артём Здунов.

Дипломом 3-й степени награжден 
Акашкин Алексей Михайлович (Республика Мордовия).
Дипломом 2-й степени награждена 
Харыбина Полина Константиновна (Мурманская область).
Дипломом 1-й степени награжден 
Анфиногенов Богдан Витальевич (Удмуртская Республика).

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Прямой эфир

Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики

Развитие производства

Глава Мордовии посетил Саранский приборостроительный завод, который в два раза увеличил объемы выпуска продукции

1
Заказать рекламу
1
1
1