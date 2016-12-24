В Саранске наградили победителей молодежных проектов по сохранению финно-угорских языков и культуры

17 августа в Саранске в рамках открытия Всероссийского форума финно-угорских народов состоялась церемония награждения победителей II Всероссийского конкурса молодежных проектов, направленных на сохранение, развитие и популяризацию финно-угорских языков, культуры и традиций. К участию в конкурсе приглашались молодежные некоммерческие организации. В этом году на конкурс было направлено 36 проектов в сфере языков и литературы, культуры, образования и науки, этнотуризма.



Победителей молодежных проектов в сфере сохранения и развития языков наградил заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов.

Дипломом 3-й степени награждена

Таскаева Ксения Сергеевна (Республика Коми).

Дипломом 2-й степени награждена

Кунавина Мария Анатольевна (Удмуртская Республика).

Дипломами 1-й степени награждены

Любимов Николай Иванович (Республика Марий Эл) и Петровичева Елизавета Сергеевна (Республика Мордовия).



Победителей молодежных проектов в сфере культуры и этнотуризма наградил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Дипломом 3-й степени награждена

Ремшу Дарья Антоновна (Республика Карелия).

Дипломами 2-й степени награждены

Слушко Анастасия Олеговна (Вологодская область) и Карельская региональная общественная организация по поддержке природы и национальной культуры Карелии «Любимая Карелия».

Дипломом 1-й степени награждена

общественная организация «Местная мордовская (эрзяно-мокшанская) национально-культурная автономия города Пензы».



Победителей молодежных проектов в сфере интернет-проектов и новых медиа наградил Глава Республики Мордовия Артём Здунов.

Дипломом 3-й степени награжден

Акашкин Алексей Михайлович (Республика Мордовия).

Дипломом 2-й степени награждена

Харыбина Полина Константиновна (Мурманская область).

Дипломом 1-й степени награжден

Анфиногенов Богдан Витальевич (Удмуртская Республика).