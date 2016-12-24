В Саранске наградили победителей молодежных проектов по сохранению финно-угорских языков и культуры

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17 августа в Саранске в рамках открытия Всероссийского форума финно-угорских народов состоялась церемония награждения победителей II Всероссийского конкурса молодежных проектов, направленных на сохранение, развитие и популяризацию финно-угорских языков, культуры и традиций. К участию в конкурсе приглашались молодежные некоммерческие организации. В этом году на конкурс было направлено 36 проектов в сфере языков и литературы, культуры, образования и науки, этнотуризма.
Победителей молодежных проектов в сфере сохранения и развития языков наградил заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов.
Дипломом 3-й степени награждена
Таскаева Ксения Сергеевна (Республика Коми).
Дипломом 2-й степени награждена
Кунавина Мария Анатольевна (Удмуртская Республика).
Дипломами 1-й степени награждены
Любимов Николай Иванович (Республика Марий Эл) и Петровичева Елизавета Сергеевна (Республика Мордовия).
Победителей молодежных проектов в сфере культуры и этнотуризма наградил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.
Дипломом 3-й степени награждена
Ремшу Дарья Антоновна (Республика Карелия).
Дипломами 2-й степени награждены
Слушко Анастасия Олеговна (Вологодская область) и Карельская региональная общественная организация по поддержке природы и национальной культуры Карелии «Любимая Карелия».
Дипломом 1-й степени награждена
общественная организация «Местная мордовская (эрзяно-мокшанская) национально-культурная автономия города Пензы».
Победителей молодежных проектов в сфере интернет-проектов и новых медиа наградил Глава Республики Мордовия Артём Здунов.
Дипломом 3-й степени награжден
Акашкин Алексей Михайлович (Республика Мордовия).
Дипломом 2-й степени награждена
Харыбина Полина Константиновна (Мурманская область).
Дипломом 1-й степени награжден
Анфиногенов Богдан Витальевич (Удмуртская Республика).
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