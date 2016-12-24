В Мордовии суд отправил фермера на зону за махинации с субсидиями на 6 миллионов рублей

Глава Мордовии встретился с Героем России
Героический уроженец Дубенского района Давид Малыйкин приехал на малую родину с семьей
Ленинский суд Саранска вынес приговор 55-летнему жителю Ковылкинского района. Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
Как сообщает прокуратура РМ, в суде было установлено, что в 2014 году глава крестьянско-фермерского хозяйства обратился в региональный Минсельхоз с заявлением о предоставлении ему гранта в рамках реализации аграрной государственной программы. Деньги в размере более 6 млн рублей запрашивались на строительство животноводческих помещений и закупку стада животных.
Как выяснили следователи, полученные денежные средства фермер изначально не намеревался расходовать по целевому назначению, а похищенными деньгами распорядился по собственному усмотрению. Впоследствии, чтобы замаскировать махинацию, руководитель КФХ представил в Минсельхоз РМ документы с недостоверными сведениями о целевом расходовании гранта. Таким образом, распорядителю денежных средств был нанесен ущерб в особо крупном размере.
Суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей. Отбывать наказание фигуранту предстоит в исправительной колонии общего режима.
Как отмечается, гражданский иск представителя потерпевшей стороны также был удовлетворен в полном объеме.
Поделиться в соц. сетях:
Героический уроженец Дубенского района Давид Малыйкин приехал на малую родину с семьей
Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики
Глава Мордовии посетил Саранский приборостроительный завод, который в два раза увеличил объемы выпуска продукции
Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России