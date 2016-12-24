Петр Тултаев: II Всероссийский форум финно-угорских народов — одно из ключевых событий в области национальной политики

II Всероссийский форум финно-угорских народов, который стартует 16 августа в Саранске, — одно из ключевых событий в области национальной политики. Об этом рассказал член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного органа государственной власти Республики Мордовия Петр Тултаев.

Сенатор отметил, что Саранск готовится принять делегации национально-культурных объединений со всей страны. Основная тема мероприятия — «Этнокультурное многообразие России: современные вызовы и перспективы развития».

Парламентарий привел данные Всероссийской переписи населения, согласно которым финно-угорские народы проживают в 21 субъекте РФ, преимущественно в Республиках Мордовия, Карелия, Коми, Марий Эл. Их общая численность составляет почти 2 млн человек.

«Количество заявленных на форум участников говорит о том, что интерес к нему возрос. В этом году к нам присоединяются делегации из Крыма, Севастополя, представители новых субъектов Российской Федерации, а также делегаты из Казахстана», — сказал Петр Тултаев.

«В России проживают представители 27 финно-угорских народов, и между ними нет ссор, несмотря на попытки коллективного Запада вбить клин между разными этническими группами. Мы, представители финно-угорских народов Российской Федерации, — за единство нашей страны, и это наш многовековой выбор», — подчеркнул сенатор.

Петр Тултаев сообщил, что Всеросийский форум, прежде всего, нацелен на работу в сфере сбережения и развития родных языков, традиций и нематериального культурного наследия финно-угорских народов. «Мы выделили отдельную секцию, где будут представлены перспективные проекты, касающиеся IT-сферы, цифровизации языков. Многое из того, что здесь будет озвучено, в перспективе может использоваться в масштабе всей страны, а не только для финно-угорских народов», — сказал парламентарий.

Он также проинформировал, что в Мордовии активно развивают этнотуризм, масштабно проводят национальные праздники и народные гуляния.

Ассоциация финно-угорских народов РФ выступила одним из учредителей Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России». Петр Тултаев, являющийся членом Совета Ассамблеи, подчеркнул, что решение Президента РФ создать общественно-государственную организацию — своевременное и продиктовано самой жизнью, а формирование ее региональных отделений во всех субъектах, которое уже подходит к своему завершению, подтверждает необходимость и востребованность такой площадки для диалога между представителями разных народов страны.

«Ассамблея — авторитетная организация, которая является центром многонационального сотрудничества и межэтнического диалога», — заключил сенатор.

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