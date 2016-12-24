В Мордовии на заседании АТК и Оперативного штаба обсудили вопросы противодействия терроризму и экстремизму

16 августа в Доме Республики под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба. Обсуждались вопросы укрепления межнационального мира и межконфессионального согласия, а также задачи по противодействию распространения в регионе деструктивной идеологии. В заседании принял участие руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Глава Мордовии подчеркнул: «Значительные наши усилия в сфере противодействия терроризму и экстремизму должны быть сосредоточены на превентивной, профилактической работе среди национальных и этноконфессиональных общественных объединений. Особо уязвимая категория – молодежь. Прошу всех ответственных совместно с вузами и правоохранительными органами вести непрерывный контроль за вопросами противодействия распространению радикальной идеологии и экстремистских идей в молодежной среде».

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, акцентируя внимание на вопросах информационного влияния, нацелил участников заседания на необходимость информационной поддержки лидеров общественного мнения, особенно представителей финно-угорских народов, занимающих конструктивную государственную позицию.

«В информационной среде необходимо распространять материалы и поддерживать издания учебных и научных трудов с целью противодействия искаженным трактовкам истории финно-угорских народов и идеям деколонизации России. Важно сформировать правильное восприятие сложных и спорных моментов нашей общей истории. Также необходимо усилить работу по противодействию распространения экстремистских идей, в том числе объяснять истинные цели внешних модераторов, пытающихся привлечь представителей финно-угорских народов России к совершению террористических и экстремистских действий, а также последствия их совершения», - подчеркнул он.

На заседании обсудили реализацию Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ - с докладами выступили министр культуры, национальной политики и архивного дела РМ Светлана Баулина и директор Координационного центра по противодействию идеологии терроризма и профилактике экстремизма МГУ им. Н.П. Огарева Сергей Гладышев.

Отдельный блок на заседании был посвящён вопросам подготовки к новому учебному году и состоянию антитеррористической защищенности объектов образования. О готовности доложила первый заместитель министра образования Мордовии Юлия Грызулина.

В школах Мордовии отмечается положительная динамика по обеспеченности инженерно-техническими средствами безопасности. Глава региона дал поручение провести проверки знания руководством и персоналом образовательных организаций порядка действий при угрозах террористического характера. Кроме того, должен быть организован комплекс информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на повышение бдительности населения и разъяснение порядка их действий в случае возникновения угроз террористического характера и иных чрезвычайных ситуаций.

О проводимой работе по антитеррористической защищенности объектов образования доложили также главы Лямбирского и Рузаевского районов республики.

Кроме того, на заседании обсудили готовность к проведению единого дня голосования и состояние антитеррористической защищенности объектов, используемых для размещения избирательных участков. О ходе подготовки комиссию проинформировал председатель ЦИК РМ Александр Косов.

Что касается приближающегося Дня солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), в протокольное решение включено проведение в регионе акций «Сердце Беслана» и #МордовияПротивТеррора, информационных флешмобов в сети Интернет и творческого конкурса на лучший антитеррористический контент.

Завершая заседание, Глава республики призвал всех соблюдать бдительность и напомнил о необходимости повышения уровня персональной ответственности должностных лиц органов исполнительной власти и местного самоуправления.