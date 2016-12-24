Почти 600 заявок на участие в конкурсе «Флагманы образования» поступило из Республики Мордовия

Прием заявок на участие в профессиональном конкурсе «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» завершился. На сайте флагманыобразования.рф зарегистрировались более 100 000 человек из всех регионов России, из них почти 600 представляют Республику Мордовия. Важно отметить, что 46% заявок в регионе поступило от студентов. Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

В конкурсе «Флагманы образования» принимают участие управленцы в сфере образования, талантливые педагоги и перспективные студенты всех направлений обучения старше 18 лет, а также предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность.

«К проекту «Флагманы образования» каждый год присоединяются действительно талантливые и активные педагоги, управленцы, студенты. Для них открываются уникальные возможности самореализации и карьерного роста. Проект помогает получать новые знания в сфере образования, создает условия для развития, а также способствует объединению профессионального сообщества. Благодаря этому конкурсу мы формируем кадровый резерв системы образования, в него входят настоящие профессионалы, которые затем работают во всех регионах страны, на местах меняя систему образования. Активными участниками мероприятий этого года, Года педагога и наставника, являются педагоги, чей преподавательский стаж составляет более 50 лет. Они наставляют молодых ребят, передают уникальные знания и традиции нашей педагогической школы», – сказал Министр просвещения Сергей Кравцов.

Проект «Флагманы образования» создает условия для поиска и поддержки наиболее талантливых и мотивированных управленцев в сфере образования, педагогических работников и студентов с перспективой попадания в кадровый резерв федеральной, региональной или муниципальной систем образования России.

«Ценно, что более 100 тысяч человек из всех 89 регионов России в этом году пополнило ряды профессионального сообщества «Флагманов образования». За три сезона в орбите проекта уже свыше 200 тысяч участников: это студенты, педагоги, управленцы в сфере образования. Среди всех зарегистрированных на третий сезон проекта самое большое количество заявок поступило от педагогов – 53%, от студентов – 33%, от управленцев – 14%. Совсем недавно состоялось заседание Наблюдательного совета нашей платформы «Россия – страна возможностей», где Президент России Владимир Путин поддержал предложение финалистки конкурса Кристины Копотиловой о формировании единого кадрового резерва в системе образования. Мы рассчитываем, что победители «Флагманов образования» станут ядром кадрового резерва как доказавшие свою экспертность профессионалы», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Профессиональный конкурс «Флагманы образования» – одно из ключевых мероприятий одноименного проекта, который нацелен на профессиональное и карьерное развитие управленцев, педагогов и студентов. Проект включает линейку инструментов и сервисов для участников сообщества. Среди них «Флагманские школы» – проектно-образовательные сессии, интенсивы по актуальным профессиональным вопросам, «Созвездие флагманов» – федеральная экспертная сеть для профессиональной реализации и продвижения своего экспертного потенциала в регионах страны. В рамках проекта управленцы, учителя и студенты могут получить экспертную, методическую, информационную поддержку своих проектов, найти экспертов под свои мероприятия и многое другое.

Параллельно с заявочной кампанией конкурса стартовал «Образовательный марафон», который включал в себя серию образовательных и просветительских мероприятий, нацеленных на развитие компетенций и знаний участников. Проведено более 100 мероприятий федерального уровня по трем направлениям: гибкие проектные навыки, государственная образовательная политика, лидерство и наставничество. Всем зарегистрированным участникам доступен контент «Образовательного марафона» в личном кабинете. Организациями-поставщиками образовательных мероприятий выступили: Академия Минпросвещения России, российской общество «Знание», компания VK, Агентство стратегических инициатив, АНО «Диалог», Национальный союз предприятий индустрии учебного оборудования и средств обучения и поставщиков образовательных организаций, педагогические вузы страны, региональные институты развития образования и другие организации.

С 16 августа стартует дистанционная комплексная оценка уровня сформированности надпрофессиональных компетенций и профессиональных знаний. Конкурсантам предстоит выполнить задания в личном кабинете участника на платформе «Россия – страна возможностей», по итогам которых будут составлены рейтинги и сформированы списки полуфиналистов для управленцев и педагогов и списки финалистов для студентов.

Для педагогов и управленцев дистанционная комплексная оценка будет открыта с 16 по 31 августа, по итогам которых будут сформированы рейтинги полуфиналистов в каждом субъекте Российской Федерации. Для студентов с 24 по 31 августа по итогам дистанционной оценки будет сформирован рейтинг для прохождения в финал.

В октябре управленцам в сфере образования и педагогам предстоит пройти региональные полуфиналы. Оценивать будут результаты выполнения конкурсных заданий в различных форматах – индивидуальных и командных. В финал выйдут участники от каждого региона. Финальные испытания, как для студентов, так и для педагогов и управленцев пройдут в ноябре. Участники конкурса получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы, войти в кадровый резерв системы образования Российской Федерации.

Проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.