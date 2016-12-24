В Саранске будет внедрен проект интеллектуальных транспортных систем по управлению дорожным движением

Репортер

В рамках реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Мордовии продолжается размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения.

На территории республики уже установлено 3 автоматических пункта весогабаритного контроля. В 2023 г. планируется строительство еще 1 пункта в районе обхода г. Рузаевка.

Также продолжается увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения состоит из 225 комплексов, которые перенастроены для работы в СПО «Паутина».

Разработано и функционирует программное обеспечение «Комплекс фиксации проходящего автотранспорта «Поток плюс».

Также планируется внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением. В текущем году откорректирован и согласован с Федеральным дорожным агентством локальный проект о создании и внедрении ИТС в Саранске.

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