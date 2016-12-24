В Мордовию для участия во всероссийских мероприятиях прибыл руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов

16 августа в Доме Республики состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова. Обсуждались вопросы реализации государственной национальной политики в регионе, направленной на обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизацию межэтнических отношений.



17-18 августа столица Мордовии примет II Всероссийский форум финно-угорских народов, организованный Федеральным агентством по делам национальностей при поддержке Правительства Республики Мордовия. Он станет ключевым мероприятием в области национальной политики Российской Федерации. В форуме примут участие 35 субъектов РФ и Республики Казахстан.



Кроме того, с 17 по 19 августа в Мордовии при поддержке Президентского фонда культурных инициатив будет проводиться Всероссийский молодежный фестиваль национальных культур «Мы вместе». Мероприятия фестиваля пройдут на шести площадках в Саранске, а также в районах республики, в них примут участие ведущие российские национальные коллективы. Среди них государственный ансамбль «Скрыня» (г. Краснодар), государственный ансамбль «Владимирские рожечники» (г. Владимир), государственный театр песни и танца «Айкай» (г. Ижевск), государственный ансамбль песни и танца «Агидель» (г. Казань) и другие.



Игорь Баринов отметил: «Те мероприятия, которые мы проводим сейчас, играют ключевую роль не только для финно-угорских народов, но и для всей страны. Ни один народ, ни одна национальная республика не остаются без внимания. Важно, что основной акцент во всей государственной национальной политики сейчас делается на молодежь. Именно эта категория – цель для наших оппонентов. Поэтому нам придется побороться за ее взгляды, идеи и умы. Уверен, что совместными усилиями мы эту победу одержим», - отметил руководитель ФАДН России.



«Спасибо Федеральному агентству по делам национальностей за огромную помощь при подготовке крупных всероссийских мероприятий, которые пойдут в Мордовии в ближайшие дни – всероссийского форума финно-угорских народов и фестиваля национальных культур. Вопросы, связанные с молодым поколением и национальными диаспорами, очень важны в современных условиях», - сказал Глава Мордовии.



Также на встрече обсудили развитие республиканских проектов, связанных с сохранением и развитием самобытной культуры народов России, укреплением единства российской нации: это международная этнокультурная экспедиция-фестиваль «Волга – река мира. Диалог культур волжских народов», национально-фольклорный праздник «Шумбрат» и всероссийский форум мордовской молодежи» «Вейсэ / марса – мы вместе!».



В мероприятиях, проходящих в эти дни в Мордовии, примут участие представители из 51 региона России.