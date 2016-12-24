В Мордовии от полученных в ДТП травм скончался 67-летний мужчина, а 14-летний мальчик попал в реанимацию

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Как сообщает Госавтоинспекция республики, 15 августа в Рузаевском районе на автодороге «Рузаевка – Ковылкино – Торбеево» 30-летний автомашины «Лада Приора» не обеспечил безопасный скоростной режим, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь легковушка столкнулась с грузовиком «ГАЗ-33022Р» под управлением 53-летнего водителя. После столкновения «Лада Приора» съехала на левую по ходу движения обочину, а грузовик опрокинулся на проезжую часть.
В результате ДТП 67-летний пассажир «Приоры» от полученных травм скончался в приемном отделении Рузаевской ЦРБ. Еще один пассажир легковушки - 14-летний мальчик госпитализирован в реанимационное отделение этой же больницы.
В свою очередь, 67-летняя пассажирка автомашины «ГАЗ-33022Р» также доставлялась в Рузаевскую ЦРБ, где ей была оказана медицинская помощь, отпущена домой, назначено амбулаторное лечение. Водители трезвы.
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Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики
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