В Саранске в храме Иоанна Кронштадтского готовят сухие супы для отправки бойцам в зону СВО

Храм Иоанна Кронштадтского на ул. Солнечной в Саранске продолжает оказывать помощь военнослужащим, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Здесь собирают посылки для бойцов, изготавливают окопные свечи, плетут маскировочные сети и т.д.

А недавно в храме начали готовить сухие супы. Идею предложил прихожанин. Он же пожертвовал первую сушилку для продуктов. С этого и началось производство. Мясо, овощи и зелень также жертвуют прихожане. Ингредиенты заботливо моют и чистят. Картофель, морковь, лук, свеклу сначала запекают в духовом шкафу - так овощи сохраняют больше полезных свойств. И только после отправляют досушиваться в электросушилку. Их в приходе уже пять. Все от меценатов из разных уголков региона.

Местные умельцы мастерят и самодельную сушилку. Она в три раза больше обычных, а значит, работа пойдет быстрее. Чтобы польза и вкус сохранились как можно дольше, компоненты упаковывают в герметичную упаковку. Такой пакет предназначен для индивидуальной порции. Бойцу останется только залить ее кипятком. Буквально 20-25 минут, и наваристый, вкусный, сытный суп как из дома готов.

Храм Иоанна Кронштадтского обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой пожертвовать продукты для приготовления сухих супов.

«Например, сейчас у нас заканчивается мясо. Оно нам просто необходимо. Желательно нужна куриная грудка без костей. Мы ее сначала отвариваем, потом пропускаем через мясорубку и только после этого начинаем сушить», - говорит протоиерей, настоятель храма святого праведного Иоанна Кронштадтского Владимир Кугушев.



Продукты можно приносить в любое время. Храм находится напротив дом №7 по ул. Лямбмирское шоссе. Дополнительные вопросы - по телефону 8 (927)172-54-72 (отец Владимир).