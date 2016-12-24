В Саранске с 17 по 19 августа пройдет IX этап Кубка России и Всероссийские соревнования по BMX-рейсу

Эти соревнования станут первыми стартами на новом уникальном спортивном объекте в столице Мордовии — треке «суперкросс».



Программа соревнований

17 августа 12:40–15:00 — гонка на время.



18 августа

11:10–13:40 — предварительные заезды

13:50–14:40 — заезды ¼, ½ финала

14:55–16:00 — финальные заезды



19 августа

10:10–13:00 — предварительные заезды

13:15–14:15 — заезды ¼, ½ финала

14:30–15:20 — финальные заезды

15:45 — награждение.



Соревнования проводятся в Центре по велоспорту ВМХ (г. Саранск, ул. Строительная, д.13а) при поддержке партнеров Федерации велосипедного спорта России — Госкорпорации «Ростех» и АО «Вертолеты России».



Вход свободный.