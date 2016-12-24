В Саранске с 17 по 19 августа пройдет IX этап Кубка России и Всероссийские соревнования по BMX-рейсу

Прямой эфир
Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики
Эти соревнования станут первыми стартами на новом уникальном спортивном объекте в столице Мордовии — треке «суперкросс».
Программа соревнований
17 августа 12:40–15:00 — гонка на время.
18 августа
11:10–13:40 — предварительные заезды
13:50–14:40 — заезды ¼, ½ финала
14:55–16:00 — финальные заезды
19 августа
10:10–13:00 — предварительные заезды
13:15–14:15 — заезды ¼, ½ финала
14:30–15:20 — финальные заезды
15:45 — награждение.
Соревнования проводятся в Центре по велоспорту ВМХ (г. Саранск, ул. Строительная, д.13а) при поддержке партнеров Федерации велосипедного спорта России — Госкорпорации «Ростех» и АО «Вертолеты России».
Вход свободный.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики
Глава Мордовии посетил Саранский приборостроительный завод, который в два раза увеличил объемы выпуска продукции
Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России
Героический уроженец Дубенского района Давид Малыйкин приехал на малую родину с семьей