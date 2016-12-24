Саранский пенсионер стал очередной жертвой телефонных аферистов с ущербом в полтора миллиона рублей

МВД по РМ приняло заявление о мошенничестве от 70-летнего жителя мордовской столицы. Пожилой мужчина попался на избитую мошенническую схему с угрозой стороннего оформления кредита, которую использовали двое жуликов «из телефона».

Сначала пенсионеру позвонил липовый сотрудник правоохранительных органов и уточнил, не передавал ли он третьим лицам свои персональные данные. После отрицательного ответа «офицер» сообщил, что какие-то проходимцы пытаются оформить от имени горожанина кредит и предупредил, что в интересах следствия он никому не должен рассказывать о случившемся.

После этого разговор продолжился уже с сотрудником службы безопасности банка, который порекомендовал мужчине для защиты денежных средств перечислить все имеющиеся на карте сбережения по продиктованным реквизитам. Пожилой человек сделал все, как ему предписывалось и перевел 75 900 рублей.

Но этой суммы мошенникам оказалось явно недостаточно. Они убедили жителя Саранска взять в банке кредит на 1 миллион 374 тысячи рублей и перечислить все средства на такие же «левые» счета. Как и всегда в таких случаях, прозрение у жертвы наступило уже после проведения всех финансовых операции. Пенсионер обратился за помощью в полицию.