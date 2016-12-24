В Рузаевке по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по нарушениям при переселении граждан из аварийного жилья

Рузаевская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и выявила нарушения закона.

Установлено, что в 2022 году на территории Рузаевки построен многоквартирный дом для переселения граждан из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Однако, ряд квартир в данном доме был выдан переселенцам с нарушением закона - они получили новое жилье уже приобретя в собственность другое, после признания своего дома аварийным и подлежащим сносу.

Как отмечается в информации надзорного ведомства, в РФ действует прямой законодательный запрет на предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения для граждан, которые получили в собственность жилье, после признания своего дома аварийным.

Таким образом, в Рузаевке были нарушены законные права и интересы других лиц, подлежащих в 2022 году расселению из аварийного жилья и имеющих право на получение благоустроенного жилого помещения взамен аварийного.

По результатам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).