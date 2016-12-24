В Саранске уголовник получил 20 лет строгого режима за убийство коменданта первого корпуса МГУ им. Н.П.Огарева

Суд в Мордовии вынес приговор по шокирующему уголовному делу об убийстве коменданта первого корпуса МГУ им. Н.П.Огарева 47-летней Марины Уральской. Об этом сообщает Следственный комитет по РМ.

Летом 2021 года останки женщины нашли в сгоревшем автомобиле «Volkswagen Polo» возле ботанического сада МГУ им. Н.П. Огарева. За жестокую расправу оперативники МВД по РМ задержали жителя Саранска Вадима Прилипа, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Ему было предъявлено обвинение по целому букету тяжких преступлений – разбой, убийство, угон, умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.

По данным следствия, утром 28 июля 2021 Вадим Прилип находился возле ботанического сада в Октябрьском районе города Саранска. Мужчина обратил внимание на незнакомую женщину, подъехавшую на автомобиле марки «Volkswagen Polo» на приусадебный участок. Убедившись, что она находится одна, он напал на нее, требуя отдать деньги. Однако у хозяйки авто при себе денег не оказалось.

Опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности за нападение, рецидивист убил несчастную. После этого он отогнал автомобиль подальше в лесополосу и там поджег вместе с телом жертвы. Сгоревший автомобиль с костными останками был обнаружен в тот же день.

В кратчайшие сроки следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК, сотрудники полиции установили лицо, причастное к преступлениям. Во время патрулирования по маршруту полицейскому наряду патрульно-постовой службы поступила ориентировка с фотографией мужчины, который подозревался в убийстве. При отработке улиц и дворов в потоке мимо проходящих граждан около одного из домов по улице Республиканской был замечен персонаж со схожими приметами. При осмотре в рюкзаке гражданина был обнаружен нож.

Не имеющий постоянной работы житель Саранска Вадим Прилип был заключен под стражу. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за разбой и изнасилование и последний раз освободился из мест заключения в 2011 году.

По информации Следственного комитета по РМ, в рамках расследования были допрошены свидетели, изъято и изучено видео с камер видеонаблюдения, установленных вблизи места происшествия и запечатлевших обвиняемого, проведен ряд экспертиз, подтверждающих его причастность к преступлениям.

Сначала по делу 50-летнего Прилипа свой вердикт вынесли присяжные, он оказался обвинительным. Приговором суда ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.