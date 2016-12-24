В Саранске пациентка поликлиники попалась на краже чужих золотых украшений из кабинета флюорографии

По информации МВД по РМ, в столице Мордовии в отношении местной жительницы, возбуждено уголовное дело за кражу ювелирных изделий. О хищении золотых цепочки и крестика из кабинета флюорографии сообщила 56-летняя женщина.

Как пояснила потерпевшая, в день совершения преступления она находилась в поликлинике, расположенной по улице Пролетарской. После прохождения флюорографии женщина случайно оставила на стуле в кабинете украшения, которые сняла перед процедурой. Вернувшись в кабинет спустя некоторое время, забытые вещи она не обнаружила. Ущерб, причиненный заявительнице, составил более 11 тысяч рублей.

В ходе выезда на место происшествия следственно-оперативной группой были определены все пациенты, проходившие в этот день процедуру. При отработке указанных граждан, была установлена вороватая особа, которая выдала похищенное имущество. Чужие крашения она забрала, чтобы в последующем носить самой.

Свою вину женщина признала полностью. Расследование уголовного дела продолжается.