В Мордовии 62-летняя пассажирка легковушки скончалась в больнице после ДТП с грузовой фурой

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Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики
Как сообщает Госавтоинспекция республики, в минувший уикенд в Краснослободском районе на автодороге «подъезд к г. Саранску от ФАД М-5 «Урал» 39-летний водитель автомашины «ДАФ XF460FT» с полуприцепом не обеспечил безопасную дистанцию до двигавшегося впереди попутного транспортного средства и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ -2114».
В результате ДТП 62-летняя пассажирка легкового автомобиля была госпитализирована в реанимационное отделение Краснослободской больницы, где от полученных травм скончалась. Водители трезвы.
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Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики
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