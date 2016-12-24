В Мордовии 62-летняя пассажирка легковушки скончалась в больнице после ДТП с грузовой фурой

Как сообщает Госавтоинспекция республики, в минувший уикенд в Краснослободском районе на автодороге «подъезд к г. Саранску от ФАД М-5 «Урал» 39-летний водитель автомашины «ДАФ XF460FT» с полуприцепом не обеспечил безопасную дистанцию до двигавшегося впереди попутного транспортного средства и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ -2114».

В результате ДТП 62-летняя пассажирка легкового автомобиля была госпитализирована в реанимационное отделение Краснослободской больницы, где от полученных травм скончалась. Водители трезвы.