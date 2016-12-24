Житель Саранска ответит в суде за горшки с коноплей в своем запущенном жилище

В Саранске завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного наркомана. Он обвиняется незаконном хранении и сбыте наркотических средств.

По информации МВД по РМ, житель столицы Мордовии был задержан полицейскими возле дома по улице Веселовского при передаче свертка с марихуаной 31-летнему мужчине.

В ходе дознания выяснилось, что растительную дурь товарищ культивировал в своей квартире для личного потребления, но небольшой порцией решил «поделиться» с еще одним страждущим. В квартире горожанина оперативники дополнительно изъяли 12 граммов марихуаны и обнаружили горшки с двумя кустами конопли.

Как пояснил задержанный, семена наркосодержащего растения несколько лет назад он приобрел по интернету и регулярно выращивал сырье для своих нужд. В настоящий момент уголовное дело криминального «ботаника» уже направлено в суд. За хранение марихуаны фигуранту грозит до трех лет неволи, а вот за наркотический «гостинец» 31-летнему мужчине можно отхватить и до восьми лет - это уже квалифицируется, как сбыт.