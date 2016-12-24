Во второй день Окружного форума добровольцы сделали в Мордовии добрые дела на 14 площадках

С 10 августа в Мордовии проходит Окружной форум добровольцев для представителей волонтерских организаций Уральского и Приволжского федеральных округов. Одним из основных блоков мероприятия стала полезная программа, в рамках которой было организовано 10 выездных добрых дел и комплекс сквозных добровольческих активностей.

«Сегодня сложно представить любую сферу нашей жизни без волонтерского участия. Мы понимаем, что волонтерство – это всегда про дело, поэтому на окружных форумах нам было важно не только обсудить ключевые вопросы сферы добровольчества, но и принести реальную пользу региону», — отметила руководитель направления Росмолодежь.Добро Дарья Жукова.

За второй день форума участники смогли помочь региональному приюту для безнадзорных животных: убрались на территории, уделили внимание питомцам, поделились практиками работы приютов в своих регионах. Волонтеры посетили конный клуб «Импульс», где приняли участие в благоустройстве территории клуба, познакомились с «постояльцами клуба» и даже смогли прокатиться на лошадях Барсике и Мэги по закрытому загону, узнали о практиках взаимодействия с детьми с ОВЗ, которые проходят иппотерапию – особую форму лечебной физкультуры, направленную на реабилитацию ребенка-инвалида посредством лечебной верховой езды на лошади.

Также совместно с участниками форума на территории конного клуба была организована специальная программа для детей семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

«Я здесь, потому что очень люблю учиться и узнавать новое, делать что-то нужное и полезное, отдавая ради этого себя другим. Сегодня нам рассказали об элементах ипотерапии и том, как общение с животными помогает детям с трудностями здоровья, и мне радостно быть здесь полезной», — поделилась впечатлениями руководитель регионального волонтерского центра в сфере культуры Алсу Шахмуратова.

Региональное отделение общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых» в РМ также присоединилось к организации полезной программы форума. Участники создали арт-объект на бетонном блоке, расположенном на территории Санатория «Саранский», тематика рисунка – #МЫВМЕСТЕ.ДЕТИ.

В рамках акций «Ярмарка Добра» и «Добрые письма» все желающие смогли поблагодарить волонтеров и военнослужащих специальной военной операции, а также за символические пожертвования приобрести памятные сувениры, сделанные руками детей Донбасса. В дальнейшем в рамках акции пройдет продажа картин, нарисованных участниками форума на арт-терапии в блоке полезной программы.

Также на полезной программе участники форума смогли сплести пинетки для недоношенных детей совместно с клубом для вязания «28 петель». Пряжу для вязания участники форума привезли с собой, в рамках акции «Корзина добра». В смарт-пространстве «Кубик Рубикова» прошла арт-терапия, работы участников уже завтра будут выставлены на продажу, в рамках «Ярмарки добра».

Совместно с волонтерским центром «Мордовия – Z» и МРО ВОД «Волонтеры Победы» добровольцы сплели маскировочные сети и изготовили сухие души для военнослужащих.

Помимо этого, блок полезной программы форума включил в себя мастер-класс от сотрудников Спортивного клуба «Terentich Team» на тему «Как взаимодействовать с детьми с нарушением зрения/слуха», реставрацию мурала «Волонтеры» – наследия ЧМ по футболу 2018, где участники своими руками дорисовали логотипы Молодежь Мордовии, Росмолодежь, АНО РЦД «Добро в Мордовии» и МГУ им. Н.П. Огарева, реставрацию стен в районе набережной реки Инсар.

Сквозной блок полезной программы продолжит свою работу и в финальный форума, а подобные волонтерские активности будут также интегрированы в программу остальных окружных форумов.

Организатором форума выступает направление Росмолодежь.ДоброФедерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с Правительством республики Мордовия, Государственным комитетом по делам молодежи Республики Мордовия и ресурсным центром добровольчества «Добро в Мордовии».