Мордовия поставляет за рубеж мясную, молочную продукцию и кондитерские изделия

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» сельхозтоваропроизводители Мордовии за первое полугодие отгрузили экспортной продукции более чем на 30 миллионов долларов.

По данным Минсельхозпрода РМ, в республике 19 предприятий различных форм собственности поставляют продукцию в страны дальнего и ближнего зарубежья. В основном это мясо свинины, свиные субпродукты, куриная продукция, колбасная продукция, ликеро-водочные изделия, молочная и овощная консервация, кондитерские изделия, семечки.

Для продвижения на зарубежные рынки российских аграриев развивается сеть представителей Минсельхоза России – атташе в 50 странах.

Кроме того, приняты важные законодательные меры в ключевых отраслях: разработана система учета и маркировки животных, санитарно-гигиенические нормы.

Планируется, что благодаря этим механизмам экспорт агропромышленной продукции увеличится в стране на 24 миллиарда долларов. К 2024 году поставки за рубеж российского мяса вырастут в 6 раз, рыбы - в 2,5 раза, кондитерских изделий - в 2 раза.