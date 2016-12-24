Главы субъектов РФ и эксперты рассчитывают на длительный практический эффект от регионального этапа «Лидеров России»

Участники пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – завершили решение задач регионального этапа, который проходил в каждом субъекте РФ. Теперь наиболее эффективные проекты конкурсанты лично представят руководству регионов и смогут поучаствовать в их реализации. По оценке властей и экспертов, работа «Лидеров России» в регионах будет иметь длительный эффект.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской Академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров выразил уверенность, что проведение регионального этапа конкурса позволило укрепить сообщества «Лидеров России» на местах.

«В пятом юбилейном сезоне у лидеров появилась возможность еще раньше, то есть до очных мероприятий, познакомиться друг с другом, приступить к совместной работе и сформировать региональные команды. Тем самым мы усилили конкурсный механизм формирования междисциплинарных управленческих сообществ, которые со временем будут становиться все более эффективной вспомогательной силой для развития российских регионов. Многие лидеры называют одними из главных преимуществ конкурса широкое сообщество и новые возможности для взаимодействия. Действительно, такие команды не только могут помогать в решении актуальных задач, но и фактически формируют кадровые резервы в своих регионах», – считает Алексей Комиссаров.

Президент Российской ассоциации по связям с общественностью, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко уверен, что результаты регионального этапа конкурса управленцев «Лидеры России» будут ощутимы на протяжении длительного времени.

«Технология нового этапа конкурса «Лидеры России» позволит создавать управленческие команды субъектов РФ и укреплять региональную идентичность. Более того, это может иметь длительный эффект, то есть власти получат не просто свежие идеи для решения злободневных задач, но и сплоченные сообщества эффективных управленцев, которые и после конкурса продолжат взаимодействовать на благо регионов страны», – подчеркнул Евгений Минченко.

В Мордовии команды работали над решением проблемы качественного отбора кандидатов на государственную и муниципальную службу. Перед ними поставлена задача разработать «симулятор» – некую информационную среду, где кандидат на замещение должности проходит комплексные, максимально приближённые к его будущей работе, испытания.

«Участники региональной команды «Лидеры России» могут стать ядром управленческого резерва нашей республики. В процессе работы над кейсом у них была возможность провести независимый анализ кадровой проблемы, выявить слабые места и возможности, что позволило им сформировать свежие предложения по изменению ситуации. К тому же командная работа в рамках конкурса позволит сформировать сообщество единомышленников, что в дальнейшем даст синергетический эффект для устойчивого развития нашей республики», – отметила директор Экономического института МГУ им. Н.П. Огарёва, председатель Общественного совета при Министерстве экономики, торговли и предпринимательства РМ Татьяна Салимова.

В региональном этапе, который включен в программу «Лидеров России» впервые, участвуют 3009 конкурсантов из всех субъектов РФ и из 23 стран, успешно преодолевшие дистанционный этап и подтвердившие знания на контрольном тестировании. До 9 августа командам (всего их 342) было необходимо загрузить решения на официальном сайте конкурса. После экспертной оценки все проекты будут переданы главам субъектов РФ. Команды, подготовившие наиболее перспективные предложения, лично представят их руководителям регионов и поучаствуют в практической реализации.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.